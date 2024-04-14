Иран атаковал Израиль: в Иерусалиме были слышны взрывы, в ряде регионов объявили тревогу

"Десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Сообщается, что кроме дронов Иран запустил крылатые и баллистические ракеты. Вооруженные силы Израиля, США, Британии и Иордании координируют усилия для их уничтожения.

В ряде регионов Израиля объявили воздушную тревогу, в Иерусалиме и других городах были слышны взрывы.

Что предшествовало

В первый день апреля по зданию иранского консульства в Дамаске (Сирия) был нанесен ракетный удар. В результате удара погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших в результате израильского нападения на консульство был генерал Мухаммед Реза Захеди, считавшийся одним из командиров КСИР в Сирии, отвечавший за коммуникацию между Ираном, Сирией и ливанской "Хезболлой".

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ, но сроки этого ответа не озвучивались. На днях Тегеран выдвинул ультиматум Совбезу ООН, потребовав осуждение действий Израиля. В противном случае - Иран будет мстить.

Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки своей территории страна нанесет ответные удары. В Израиле добавили, что армия страны находится в повышенной готовности.

В то же время американский телеканал CBS News узнал, что США ожидают атаки Ирана на Израиль до конца 12 апреля. По словам источников телеканала, Иран может использовать более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные цели на территории Израиля. Также источники телеканала оценили, сможет ли Израиль отразить такую иранскую атаку.

Обострение между Израилем и Ираном

Ирано-израильское противостояние длится еще со времен Исламской революции в Иране в 1979 году, которое вылилось в скрытую поддержку Ираном "Хезболлы", а к 2005 году превратилось в региональный прокси-конфликт.

Сегодня Иран активно поддерживает врагов Израиля - "Хезболлу", ХАМАС, "Исламский джихад", а также йеменских хуситов.

После нападения ХАМАС из сектора Газа на Израиль отношения Тель-Авива с Тегераном еще более обострились. Иран поддержал боевиков ХАМАС, а проиранская "Хезболла" наносила удары по Израилю с территории Ливана. А поддерживаемые Ираном йеменские хуситы несколько раз пытались ударить по Израилю баллистическими ракетами.

Подробнее о причинах нынешнего конфликта - читайте в материале РБК-Украина.