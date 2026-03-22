UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран атакував Дімону та Арад в Ізраїлі: пошкоджено житлові будинки, більше сотні людей постраждали

00:25 22.03.2026 Нд
3 хв
В Ізраїлі з'ясовують, чому не змогли перехопити балістику Ірану
aimg Едуард Ткач
Ілюстративне фото: у країні тимчасово скасували очне навчання (Getty Images)

Увечері в суботу, 21 березня, Іран атакував балістичними ракетами. Під удар потрапили південні міста Дімона та Арад, унаслідок чого було пошкоджено багато житлових будинків, а кількість постраждалих постійно зростає.

Першим під удар потрапило місто Дімона. Іранська ракета прилетіла по південній частині міста, внаслідок чого обвалилася будівля.

Судячи з усього, удар був по житловій будівлі, хоча в Ірані стверджували, що націлювалися на ізраїльський ядерний дослідницький центр.

За останніми даними, внаслідок атаки медики надають допомогу приблизно 30 постраждалим.

Незабаром після Дімона іранці вдарили балістикою по Араду. У місті зафіксували пряме влучання по житловому кварталу, внаслідок чого було серйозно пошкоджено багато будинків. У місцевих пабліках стверджують, що зруйновано аж 9 багатоповерхівок, але в ЗМІ точних цифр поки що немає. Медіа пишуть лише про кілька будівель, які зазнали значної шкоди. Заявляється, влучання було між будинками.

Згідно з The Times of Israel, зараз в Араді вже 71 постраждалий. Їх доставляють до лікарень десятки машин швидкої допомоги, вертольоти, і навіть ВПС Ізраїлю. Крім цього, залишаються ще люди під завалами.

Що ще відомо про атаку

Ізраїльські ВПС наразі розслідують причини, через які не вдалося перехопити ракети, що влучили в міста Дімона і Арад. В останньому випадку, ракета, попередньо, була оснащена звичайною бойовою частиною з сотнями кілограмів вибухівки.

Іран пояснив свою атаку на "центр ядерних досліджень", як відповідь на раніше нанесений удар США та Ізраїлю по об'єкту збагачення урану в Натанзі. Хоча в Ізраїлі заявляли, що не мають стосунку до цього удару.

Після скоєних атак у Міністерстві освіти Ізраїлю заявили, що всі очні заняття в ізраїльських школах буде скасовано в неділю та понеділок. Навчання буде в ці дні дистанційним.

Тим часом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв "завдавати ударів по ворогах на всіх фронтах".

Мир на Близькому Сході може наблизитися

Нагадаємо, у п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість "згортання" війни проти Ірану.

Тим часом в Axios з'явилася інформація, що радники Трампа вже почали підготовку до того, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном.

Наразі Вашингтон намагається з'ясувати, з ким можна вести переговори, хто фактично на зустрічах може укладати угоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
