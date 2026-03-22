Иран атаковал Димону и Арад в Израиле: повреждены жилые дома, более сотни людей пострадали

Вечером в субботу, 21 марта, Иран атаковал баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном
Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание.
Судя по всему, удар был по жилому зданию, хотя в Иране утверждали, что нацеливались на израильский ядерный исследовательский центр.
По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.
Вскоре после Димона иранцы ударили баллистикой по Араду. В городе зафиксировали прямое попадание по жилому кварталу, в результате чего были серьезно повреждены много домов. В местных пабликах утверждают, что разрушены целых 9 многоэтажек, но в СМИ точных цифр пока нет. Медиа пишут лишь о нескольких зданиях, которые получили значительный ущерб. Заявляется, попадание было между домами.
Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.
Израильские ВВС на данный момент расследуют причины, по которым не удалось перехватить ракеты, которые поразили города Димона и Арад. В последнее случае, ракета, предварительно, была оснащена обычной боевой частью с сотнями килограммов взрывчатки.
Иран объяснил свою атаку на "центр ядерных исследований", как ответ на ранее нанесенный удар США и Израиля по объекту обогащения урана в Натанзе. Хотя в Израиле заявляли, что не имеют отношения к этому удару.
После совершенных атак в Министерстве образования Израиля заявили, что все очные занятия в израильских школах будут отменены в воскресенье и понедельник. Учеба будет в эти дни дистанционной.
Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал "наносить удары по врагам на всех фронтах".
Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" войны против Ирана.
Тем временем в Axios появилась информация, что советники Трампа уже начали подготовку к тому, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.
На данный момент Вашингтон пытается выяснить, с кем можно вести переговоры, кто фактически на встречах может заключать сделки.