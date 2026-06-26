Іран атакував безпілотниками судна в Ормузькій протоці, - Трамп

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, ситуація навколо цього стратегічного морського шляху залишається напруженою. Зокрема, нещодавно Іран атакував цивільне судно в Ормузькій протоці, яке йшло під прапором Сінгапуру.

Тоді поблизу узбережжя Оману вантажний корабель уразив "невідомий снаряд", пошкодивши місток судна. Тегеран заявив, що не гарантуватиме безпеку кораблям, які не використовують затверджений ним північний маршрут.

Цей інцидент стався попри те, що за кілька днів до цього президент США Дональд Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для міжнародної торгівлі.

Американський лідер наголошував, що через цей маршрут транспортували рекордні обсяги нафти, а Вашингтон продовжує переговори для врегулювання безпекової ситуації в регіоні.