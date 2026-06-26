Иран атаковал беспилотниками судна в Ормузском проливе, - Трамп

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ситуация вокруг этого стратегического морского пути остается напряженной. В частности, недавно Иран атаковал гражданское судно в Ормужском проливе, шедшее под флагом Сингапура.

Тогда у побережья Омана грузовой корабль поразил "неизвестный снаряд", повредив мост судна. Тегеран заявил, что не будет обеспечивать безопасность кораблям, не использующим утвержденный им северный маршрут.

Этот инцидент произошел, несмотря на то, что за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для международной торговли.

Американский лидер отмечал, что через этот маршрут транспортировали рекордные объемы нефти, а Вашингтон продолжает переговоры по урегулированию ситуации безопасности в регионе.