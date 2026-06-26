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Иран атаковал беспилотниками судна в Ормузском проливе, - Трамп

19:16 26.06.2026 Пт
2 мин
Трамп заявил о бессмысленном нарушении договоренностей
aimg Сергей Козачук
Иран атаковал беспилотниками судна в Ормузском проливе, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Иранские военные атаковали беспилотниками грузовые суда, проходившие через Ормузский пролив. Один из дронов попал в гражданский корабль.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.

Детали атаки и последствия

По словам Трампа, Исламская Республика Иран выпустила по меньшей мере четыре беспилотника одностороннего применения по судам, пересекавшим Ормузский пролив.

Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и дорогого грузового судна. Несмотря на повреждения, корабль смог продолжить свой путь.

Еще три вражеских летательных аппарата удалось сбить.

Трамп подчеркнул, что такие действия являются прямым нарушением договоренностей.

"Очевидно, что это бессмысленное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня", - заявил он.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ситуация вокруг этого стратегического морского пути остается напряженной. В частности, недавно Иран атаковал гражданское судно в Ормужском проливе, шедшее под флагом Сингапура.

Тогда у побережья Омана грузовой корабль поразил "неизвестный снаряд", повредив мост судна. Тегеран заявил, что не будет обеспечивать безопасность кораблям, не использующим утвержденный им северный маршрут.

Этот инцидент произошел, несмотря на то, что за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для международной торговли.

Американский лидер отмечал, что через этот маршрут транспортировали рекордные объемы нефти, а Вашингтон продолжает переговоры по урегулированию ситуации безопасности в регионе.

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