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Іран атакував ізраїльське вантажне судно в Аравійському морі

Новость на русском → Тегеран, Четвер 25 березня 2021 18:35
Іран атакував ізраїльське вантажне судно в Аравійському морі Фото: вантажне судно (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Це сталося в Аравійському морі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як повідомляється, контейнеровоз,який належить ізраїльському бізнесменові, прямував в Танзанію з Індії. Під час плавання між Індією та Оманом в нього влучила ракета, яка пошкодила його.

Про інцидент повідомили ізраїльських служб безпеки та власникам компанії.

Також відомо, що корабель продовжить свій шлях в Індію, де буде проведена оцінка збитку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Ліберії.

Також повідомлялося, що біля берегів Африки невідомі напали на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу. Його атакували швидкісний човном.

Крім того, біля берегів Беніну пірати захопили судно Tommi Ritscher, тоді був викрадений українець.

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