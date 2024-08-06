В Іраку обстріляли російськими ракетами авіабазу з військовими США, - Reuters

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

Найближчим часом Іран та його ісламські угруповання "Хезболла" у Лівані та хусити в Ємені, планують масштабний обстріл Ізраїлю.

Причиною стало вбивство ізраїльськими військовими та спецслужбами 31 липня одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганії та верховного командира "Хезболли" Фуада Шукра.

Крім того, Іран поклав на США відповідальність за вбивство Ганії.

За даними ЗМІ, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня.

США збільшують військові сили на Близькому Сході, щоб розрядити ситуацію.

Більш детально про ситуацію на Близькому Сході - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.