В Іраку обстріляли російськими ракетами авіабазу з військовими США, - Reuters

У понеділок, 5 серпня, в Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Два джерела в іракських силах безпеки зазначили, що авіабазу Айн аль-Асад на заході країни атакували дві ракети "Катюша".
Іракське джерело у силових структурах повідомило, що ракети впали на території бази.
Внаслідок удару поранень зазнали щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців. Один із військових зазнав серйозних поранень. Дані щодо кількості постраждали можуть змінитися.
"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - сказав один із американських чиновників.
Агентство зазначає, що наразі невідомо, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану відплатити за вбивства минулого тижня високопоставлених членів угруповань ХАМАС і "Хезболла".
Найближчим часом Іран та його ісламські угруповання "Хезболла" у Лівані та хусити в Ємені, планують масштабний обстріл Ізраїлю.
Причиною стало вбивство ізраїльськими військовими та спецслужбами 31 липня одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганії та верховного командира "Хезболли" Фуада Шукра.
Крім того, Іран поклав на США відповідальність за вбивство Ганії.
За даними ЗМІ, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня.
США збільшують військові сили на Близькому Сході, щоб розрядити ситуацію.
Більш детально про ситуацію на Близькому Сході - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.