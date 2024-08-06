В Ираке обстреляли российскими ракетами авиабазу с военными США, - Reuters

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

В ближайшее время Иран и его исламские группировки "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, планируют масштабный обстрел Израиля.

Причиной стало убийство израильскими военными и спецслужбами 31 июля одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Гании и верховного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

Кроме того, Иран возложил на США ответственность за убийство Гании.

По данным СМИ, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа.

США увеличивают военные силы на Ближнем Востоке, чтобы разрядить ситуацию.

Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

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