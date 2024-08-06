В Ираке обстреляли российскими ракетами авиабазу с военными США, - Reuters

В понедельник, 5 августа, в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе, где размещены военные силы Соединенных Штатов и других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два источника в иракских силах безопасности отметили, что авиабазу Айн аль-Асад на западе страны атаковали две ракеты "Катюша".
Иракский источник в силовых структурах сообщил, что ракеты упали на территории базы.
В результате удара ранения получили по меньшей мере пятеро американских военнослужащих. Один из военных получил серьезные ранения.
"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - сказал один из американских чиновников.
Агентство отмечает, что пока неизвестно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов группировок ХАМАС и "Хезболла".
В ближайшее время Иран и его исламские группировки "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, планируют масштабный обстрел Израиля.
Причиной стало убийство израильскими военными и спецслужбами 31 июля одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Гании и верховного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
Кроме того, Иран возложил на США ответственность за убийство Гании.
По данным СМИ, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа.
США увеличивают военные силы на Ближнем Востоке, чтобы разрядить ситуацию.
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