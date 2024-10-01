В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу, - Reuters

Атаки на військових США в Ірані

В Іраку дислокується 2500 американських військових і водночас діють збройні угруповання, пов'язані з силами безпеки Ірану.

З початком війни у Секторі Газа восени 2023 року, пов'язані з Іраном збройні угруповання в Іраку неодноразово нападали на американські війська.

Так, 11 вересня зазнала обстрілу військова база США в аеропорту Багдада. Також того дня була атакована дипломатична установа США в Багдаді. Повідомлень про жертви не надходило.

На початку серпня невідомі обстріляли ракетами "Катюша" авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку. Поранень зазнали американські військові.

Згодом іракські спецслужби арештували організаторів цієї атаки.

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