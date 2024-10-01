RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу, - Reuters

Фото: неизвестные атаковали военную базу США в Багдаде (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Неизвестные атаковали по меньшей мере двумя ракетами "Катюша" американскую военную базу в районе международного аэропорта Багдада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два иракских военных чиновника рано утром во вторник, 1 октября, отметили агентству, что ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Источники в силовых структурах сообщили, что согласно предварительному расследованию, были выпущены три ракеты. Одна упала возле зданий, где размещены иракские контртеррористические силы, вызвав повреждения и возгорание некоторых транспортных средств, но обошлось без жертв.

Атаки на военных США в Иране

В Ираке дислоцируются 2500 американских военных и одновременно действуют вооруженные группировки, связанные с силами безопасности Ирана.

С началом войны в Секторе Газа осенью 2023 года, связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке неоднократно нападали на американские войска.

Так, 11 сентября подверглась обстрелу военная база США в аэропорту Багдада. Также в тот день было атаковано дипломатическое учреждение США в Багдаде. Сообщений о жертвах не поступало.

В начале августа неизвестные обстреляли ракетами "Катюша" авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака. Ранения получили американские военные.

Впоследствии иракские спецслужбы арестовали организаторов этой атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак