В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу, - Reuters

Атаки на военных США в Иране

В Ираке дислоцируются 2500 американских военных и одновременно действуют вооруженные группировки, связанные с силами безопасности Ирана.

С началом войны в Секторе Газа осенью 2023 года, связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке неоднократно нападали на американские войска.

Так, 11 сентября подверглась обстрелу военная база США в аэропорту Багдада. Также в тот день было атаковано дипломатическое учреждение США в Багдаде. Сообщений о жертвах не поступало.

В начале августа неизвестные обстреляли ракетами "Катюша" авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака. Ранения получили американские военные.

Впоследствии иракские спецслужбы арестовали организаторов этой атаки.

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