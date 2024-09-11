Американську військову базу в Іраку атакували ракетами: названо ймовірну причину
Дві ракети атакували район американської військової бази "Кемп Вікторі", що розташована біля аеропорту Багдада в Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства повідомили, що атака завдала матеріальних збитків. Жертв немає.
Іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран, припустило, що метою обстрілу багдадського аеропорту є спроба зірвати запланований на ранок середи візит президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Угруповання закликало сили безпеки Іраку провести розслідування і встановити причетних до нападу.
Військовий контингент США в Іраку
Сполучені Штати попередньо домовилися про поетапне ведення до 2026 року з Іраку сил коаліції, яку очолюють американські військові.
Наприкінці серпня американські та іракські військові знищили групу бойовиків ІДІЛ на заході Іраку.
За даними ЗМІ, Ірак одночасно є союзником Ірану та США. На території країни розміщені 2500 американських військових, а також діють ополченці, яких підтримує Тегеран.
Однак війна угруповання ХАМАС з Ізраїлем у Секторі Газа загострила протистояння між ісламістами та військовими західної коаліції. На початку серпня по авіабазі Айн аль-Асад на заході Іраку були випущені дві ракети "Катюша".
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