В Іраку атакували італійську військову базу: що відомо про наслідки

Що сталося

Спочатку відомство говорило про ракетний удар, проте пізніше уточнило: це був безпілотник, який знищив військову машину.

Джерела в міністерстві допустили, що удар міг бути випадковим - БПЛА, можливо, втратив висоту і впав на базу.

"Серед італійського персоналу немає жертв чи поранень. З ними все гаразд", - повідомило міністерство оборони Італії.

Командир бази полковник Стефано Піццотті розповів телеканалу Sky TG24, що за кілька годин до удару особовий склад отримав попередження про повітряні загрози і встиг сховатися в бункерах.

Звідки прилетів безпілотник - досі невідомо.

Скільки військових Італії перебуває в Іраку

Згідно з даними Міністерства оборони Іраку, в Ербілі розміщено близько 300 італійських військових. Вони навчають місцеві курдські сили безпеки.

Проте Піццотті зазначив, що через загострення ситуації внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану нещодавно чисельність контингенту скоротили.

Мелоні критикувала удари США та Ізраїлю по Ірану

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні змінила свою позицію щодо американсько-ізраїльської операції проти Ірану. Ще кілька днів тому вона утримувалася від оцінок, заявляючи, що не може ані засудити, ані підтримати конфлікт. Однак 11 березня, виступаючи в римському парламенті, Мелоні сказала, що операція перебуває "поза межами міжнародного права".

За даними Politico, зміна риторики відбулася під тиском всередині країни: удари по Ірану виявилися непопулярними в Італії. Додатковим фактором стало наближення референдуму щодо судової реформи, який розглядають як тест підтримки урядової коаліції Мелоні.