Иракские ополченцы призвали Силы безопасности держаться подальше от баз США

Представители военизированного формирования "Катаиб Хизбала" и Вооруженные силы Ирака призвали иракские Силы безопасности держаться подальше от военных баз Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, ополченцы призвали Силы безопасности Ирака начиная с вечера воскресенья, 5 января, держаться подальше от американских баз. Однако в ополчении не объяснили причин такого призыва.

"Силы безопасности должны держаться в стороне американских баз на расстоянии не менее тысячи метров, начиная с вечера в воскресенья", - говорится в заявлении "Катаиб Хизбала".

По данным СМИ, ополчение "Харакят ан-Нуджаба" также запретило своим членам приближаться ближе чем на 1 километр к американским военным базам.

Напомним, вечером 4 января возле посольства США в "зеленой зоне" столицы Ирака упала ракета. Также ракетный удар был нанесен по иракской военной базе "Баллад" недалеко от Багдада, где базируются американские военнослужащие.

Позже источники в правоохранительных органах Ирака сообщили, что в результате обстрела "зеленой зоны" Багдада были ранены 5 человек. По данным американских СМИ, погибших в результате взрыва ракеты возле посольства США нет.

Как писало РБК-Украина, 28 декабря по военной базе К1 рядом с городом Киркук на севере Ирака были выпущены несколько ракет. На базе дислоцируются вооруженные силы США, а также иракские силы федеральной полиции и контртеррористической службы. В результате обстрела погиб американский гражданский контрактник, еще несколько военных были ранены.