Іракські ополченці закликали Сили безпеки триматися подалі від баз США

Представники воєнізованого формування "Катаїб Хізбала" та Збройні сили Іраку закликали іракські Сили безпеки триматися подалі від військових баз Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, ополченці закликали Сили безпеки Іраку починаючи з вечора неділі, 5 січня, триматися подалі від американських баз. Однак в ополченні не пояснили причин такого заклику.

"Сили безпеки повинні триматися осторонь американських баз на відстані не менше тисячі метрів, починаючи з вечора в неділю", - йдеться в заяві "Катаїб Хізбала".

За даними ЗМІ, ополчення "Харакят ан-Нуджаба" також заборонило своїм членам наближатися ближче чим на 1 кілометр до американських військових баз.

Нагадаємо, ввечері 4 січня поблизу посольства США у "зеленій зоні" столиці Іраку впала ракета. Також ракетний удар було нанесено по іракській військовій базі "Балад" неподалік Багдаду, де базуються американські військовослужбовці.

Пізніше джерела у правоохоронних органах Іраку повідомили, що в результаті обстрілу "зеленої зони" Багдаду було поранено 5 людей. За даними американських ЗМІ, загиблих в результаті вибуху ракети біля посольства США немає.

Як писало РБК-Україна, 28 грудня по військовій базі К1 поруч з містом Кіркук на півночі Іраку було випущено кілька ракет. На базі дислокуються збройні сили США, а також іракські сили федеральної поліції і контртерористичної служби. В результаті обстрілу загинув американський цивільний контрактник, ще декілька військових було поранено.