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Іракська "Хезболла" оголосила про призупинення атак на війська США

Фото: іракська "Хезболла" заявила про призупинення нападів на війська США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Із посиланням на анонімного іракського чиновника видання стверджує, що угруповання "Катаїб Хезболла" після призупинення нападів на американські військові бази на Близькому Сході. 

Стверджується, що таке рішення було прийнято для того, 

Атака на військових США в Йорданії

У неділю, 28 січня, на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22".

За даними Пентагону, внаслідок цього поранень зазнали більше 40 американських солдатів. У оборонному відомстві США зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час".

Президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.

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ХезболлаІракБлижний востокСполучені Штати Америки