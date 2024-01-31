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Иракская "Хезболла" объявила о приостановлении атак на войска США

Фото: иракская "Хезболла" заявила о приостановлении нападений на войска США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на анонимного иракского чиновника, издание утверждает, что группировка "Катаиб Хезболла" после приостановлении нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Утверждается, что такое решение было принято для того,

Атака на военных США в Иордании

В воскресенье, 28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22".

По данным Пентагона, в результате этого ранения получили более 40 американских солдат. В оборонном ведомстве США отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время".

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за данную атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

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ХезболлаИракБлижний востокСоединенные Штаты Америки