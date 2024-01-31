Иракская "Хезболла" объявила о приостановлении атак на войска США

Ссылаясь на анонимного иракского чиновника, издание утверждает, что группировка "Катаиб Хезболла" после приостановлении нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Утверждается, что такое решение было принято для того,

Атака на военных США в Иордании

В воскресенье, 28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22".

По данным Пентагона, в результате этого ранения получили более 40 американских солдат. В оборонном ведомстве США отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время".

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за данную атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.