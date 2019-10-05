В Ираке жертвами столкновений на протестах стали почти 100 человек

В Ираке в результате столкновений во время антиправительственных акций протеста погибли почти 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщила иракская комиссия по защите прав человека, жертвами столкновений в течение пяти дней протестов стали по меньшей мере 93 человека. Однако в комиссии не уточнили, сколько среди погибших правоохранителей и гражданских.

Отмечается, что большинство людей погибли в результате огнестрельных ранений. Для борьбы с протестующими силовики применяют слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, в ходе протестов были ранены уже почти 4 тысячи человек. В комиссии по защите прав человека заявляют, что иракские правоохранители осуществляющих аресты пострадавших протестующих прямо в больницах.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 4 октября в результате столкновений между демонстрантами и силовиками в Ираке погибли 65 человек. Только вчера в Багдаде 190 человек получили ранения и 10 человек были убиты.

Также РБК-Украина писало, что во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим. На улицах Багдада силовики преследовали отдельных демонстрантов, применяя огнестрельное оружие.