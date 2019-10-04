В Ираке снайперы открыли огонь по протестующим

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Количество жертв достигло 60 человек

Во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим, доведя количество жертв до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, на улицах Багдада полиция преследует отдельных демонстрантов, а также применяет огнестрельное оружие. Полицейские снайперы находятся на крышах домов и стреляют в толпы демонстрантов.

Премьер-министр Адель Абдул Махди призвал протестующих к спокойствию, но они его не послушали из-за несбывшихся обещаний провести политическую реформу.

Также сообщается, что самый влиятельный священнослужитель страны возложил вину за насилие на политиков, которые не смогли улучшить жизнь общественности, и приказал им удовлетворить требования протестующих.

Отметим, н асилие в Ираке является крупнейшим с тех пор, как страна подавила мятеж со стороны "Исламского государства" два года назад. Протесты возникли на юге, но быстро распространились по территории всей страны.

Власти ввели комендантский час в ряде городов, закрыли дороги в столицу с севера и северо-востока и отключили интернет на большей части территории страны.

Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Эквадоре из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Полиция задержала 275 участников акций протестов.