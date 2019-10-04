ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ираке снайперы открыли огонь по протестующим

Новости » В мире    04.10.2019 - 21:01
В Ираке снайперы открыли огонь по протестующим
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Количество жертв достигло 60 человек

Во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим, доведя количество жертв до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, на улицах Багдада полиция преследует отдельных демонстрантов, а также применяет огнестрельное оружие. Полицейские снайперы находятся на крышах домов и стреляют в толпы демонстрантов.

Премьер-министр Адель Абдул Махди призвал протестующих к спокойствию, но они его не послушали из-за несбывшихся обещаний провести политическую реформу.

Также сообщается, что самый влиятельный священнослужитель страны возложил вину за насилие на политиков, которые не смогли улучшить жизнь общественности, и приказал им удовлетворить требования протестующих.

Отметим, насилие в Ираке является крупнейшим с тех пор, как страна подавила мятеж со стороны "Исламского государства" два года назад. Протесты возникли на юге, но быстро распространились по территории всей страны.

Власти ввели комендантский час в ряде городов, закрыли дороги в столицу с севера и северо-востока и отключили интернет на большей части территории страны.

Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Эквадоре из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Полиция задержала 275 участников акций протестов.

В Ираке возросло число погибших на протестах В Ираке во время протестов погибли более двух десятков человек
Новости Украины протестИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь