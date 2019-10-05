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В Іраку жертвами зіткнень на протестах стали майже 100 осіб

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Більшість загиблих отримали вогнепальні поранення

В Іраку в результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту загинули майже 100 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомила іракська комісія з захисту прав людини, жертвами зіткнень впродовж п'яти днів протестів стали щонайменше 93 людини. Однак в комісії не уточнили, скільки серед загиблих правоохоронців та цивільних.

Зазначається, що більшість осіб загинули в результаті вогнепальних поранень. Для боротьби з протестувальниками силовики застосовують сльозогінний газ та водомети.

Крім того, в ході протестів були поранені вже майже 4 тисячі осіб. У комісії з захисту прав людини заявляють, що іракські правоохоронці здійнюють арешти постраждалих протестувальників прямо у лікарнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 4 жовтня в результаті зіткнень між демонстрантами та силовиками в Іраку загинули 65 осіб. Тільки вчора у Багдаді 190 осіб отримали поранення та 10 людей були вбиті.

Також РБК-Україна писало, що під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальниках. На вулицях Багдада силовики переслідували окремих демонстрантів, застосовуючи вогнепальну зброю.

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