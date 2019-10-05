В Ираке возросло число погибших в ходе протестов

В Ираке число погибших в ходе антиправительственных протестов за три дня возросло до 65 человек. Об этом сообщают источники в иракских силах безопасности и медики, передает Reuters.

По информации агентства, только в ходе протестов в пятницу, 4 октября, 190 человек в Багдаде получили ранения, 10 человек были убиты.

Накануне премьер-министр страны Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа на территории Багдада, ранее подобное ограничение уже было введено в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.

Иракцы протестуют против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Напомним, в ходе антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим. Также на улицах Багдада полиция преследовала отдельных демонстрантов, применяя к ним огнестрельное оружие.

Антиправительственные акции протеста в Ираке начались во вторник, 1 октября, в столице страны Багдаде.