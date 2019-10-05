В Іраку зросла кількість загиблих під час протестів

В Іраку кількість загиблих під час антиурядових протестів за три дні зросла до 65 осіб. Про це повідомляють джерела в іракських силах безпеки і медики, передає Reuters.

За інформацією агентства, тільки під час протестів у п'ятницю, 4 жовтня, 190 осіб в Багдаді отримали поранення, 10 людей були вбиті.

Напередодні прем'єр-міністр країни Адель Абдул Махді оголосив про запровадження комендантської години на території Багдада, раніше таке обмеження вже було запроваджене у містах Ен-Насирія, Ель-Амара й Ель-Хілла.

Іракці протестують проти корупції в державі, безробіття і поганих суспільних послуг, зокрема відключення електроенергії і брак води.

Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальниках. Також на вулицях Багдада поліція переслідувала окремих демонстрантів, застосовуючи вогнепальну зброю.

Антиурядові акції протесту в Іраку почалися у вівторок, 1 жовтня, в столиці країни Багдаді.