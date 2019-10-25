ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ираке возобновились протесты, десятки погибших

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 20:54
В Ираке возобновились протесты, десятки погибших
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Жертвами столкновений стали более 20 человек

В пятницу, 25 октября, в иракской столице Багдаде возобновились антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу AFP в Twitter.

Как сообщается, сегодня тысячи протестующих собрались в центре Багдада, чтобы пройти маршем в "зеленую зону" города, где находятся правительственные учреждения и иностранные посольства. Демонстранты требовали побороть коррупцию в стране, а также остановить безработицу и перестройки политической системы.

Отмечается, что для того, чтобы остановить толпу протестующих, которая двигалась к "зеленой зоне", правоохранители применили силу и выпустили слезоточивый газ. В результате столкновений между демонстрантами и силовиками погиб 21 человек, еще почти 100 человек получили ранения.

В Ираке возобновились протесты, десятки погибших

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября. Участники демонстраций протестовали против коррупции в государстве, безработицы, а также плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Также РБК-Украина писало, что в результате прошедшей волны антиправительственных протестов в Ираке погибли более 150 человек. По официальным данным, в ходе протестов погибли 149 гражданских и 8 силовиков. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Багдаде - 111.

Кроме того, в результате демонстраций губернатор Багдада был отправлен в отставку. Местные депутаты единогласно проголосовали за отставку Фаляха аль-Джазаири.

Число погибших на протестах в Чили возросло до 18 Президент Бразилии отдал распоряжение армии готовиться к протестам
Новости Украины протестИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь