В Ираке возобновились протесты, десятки погибших

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Жертвами столкновений стали более 20 человек

В пятницу, 25 октября, в иракской столице Багдаде возобновились антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу AFP в Twitter.

Как сообщается, сегодня тысячи протестующих собрались в центре Багдада, чтобы пройти маршем в "зеленую зону" города, где находятся правительственные учреждения и иностранные посольства. Демонстранты требовали побороть коррупцию в стране, а также остановить безработицу и перестройки политической системы.

Отмечается, что для того, чтобы остановить толпу протестующих, которая двигалась к "зеленой зоне", правоохранители применили силу и выпустили слезоточивый газ. В результате столкновений между демонстрантами и силовиками погиб 21 человек, еще почти 100 человек получили ранения.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября. Участники демонстраций протестовали против коррупции в государстве, безработицы, а также плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Также РБК-Украина писало, что в результате прошедшей волны антиправительственных протестов в Ираке погибли более 150 человек. По официальным данным, в ходе протестов погибли 149 гражданских и 8 силовиков. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Багдаде - 111.

Кроме того, в результате демонстраций губернатор Багдада был отправлен в отставку. Местные депутаты единогласно проголосовали за отставку Фаляха аль-Джазаири.