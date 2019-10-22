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В Ираке в ходе протестов погибли 157 человек, - расследование

Новости » В мире    22.10.2019 - 17:18
В Ираке в ходе протестов погибли 157 человек, - расследование
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Среди погибших 149 гражданских и 8 представителей силовых органов

В результате последней волны антиправительственных акций протестов в Ираке погибли 157 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальные данные расследования.

Сообщается, что среди погибших - 149 гражданских и 8 сотрудников силовых структур. В Багдаде зафиксировано наибольшее число смертей - 111.

"Расследование установило, что около 70% смертей были вызваны пулевыми ранениями в голову или грудь, а снайперский огонь по протестующим был открыт с крыши здания в центральном Багдаде", - говорится в сообщении.

Следователи рекомендовали уволить руководителя операции в Багдаде, а также других высокопоставленных представителей силовых структур, которые ответственны за применение таких мер для урегулирования ситуации.

Также сообщается, что 25 октября в Ираке запланированы новые антиправительственные протесты.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября. Участники протестовали против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

В результате протестов губернатор Багдада был отправлен в отставку. Для урегулирования ситуации в столице, местные депутаты единогласно проголосовали за отставку Фаляха аль-Джазаири.

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