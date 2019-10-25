В Іраку поновилися протести, десятки загиблих

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Жертвами зіткнень стали понад 20 осіб

У п'ятницю, 25 жовтня, в іракській столиці Багдаді поновилися антиурядові акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку AFP у Twitter.

Як повідомляється, сьогодні тисячі протестувальиків зібралися в центрі Багдада, щоб пройти маршем до "зеленої зони" міста, де знаходяться урядові установи та іноземні посольства. Демонстранти вимагали побороти корупцію в країні, а також зупинити безробіття та перебудови політичної системи.

Зазначається, що для того, щоб зупинити натовп протестувальників, який рухався до "зеленої зони", правоохоронці застосували силу та випустили сльозогінний газ. В результаті зіткнень між демонстрантами та силовиками загинула 21 людина, ще майже 100 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, акції протесту в Іраку почалися на початку жовтня. Учасники демонстрацій протестували проти корупції в державі, безробіття, а також поганих суспільних послуг, зокрема відключення електроенергії та брак води.

Також РБК-Україна писало, що в результаті минулої хвилі антиурядових протестів в Іраку загинули понад 150 осіб. За офіційними даними, в ході протестів загинули 149 цивільних та 8 силовиків. Найбільшу кількість жертв зафіксовано у Багдаді - 111.

Крім того, в результаті демонстрацій губернатор Багдада був відправлений у відставку. Місцеві депутати одноголосно проголосували за відставку Фаляха аль-Джазаири.