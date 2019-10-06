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В Ираке отправили в отставку губернатора Багдада

Новости » Политика    06.10.2019 - 15:14
В Ираке отправили в отставку губернатора Багдада
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Губернатор был уволен на фоне акций протеста в стране

В Ираке в воскресенье, 6 октября, на фоне антиправительственных акций протеста отправили в отставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Hadath.

Как сообщается, для урегулирования ситуации в столице, местные депутаты единогласно проголосовали за отставку губернатора Багдада.

Отмечается, что в течение 5 дней местная власть будет принимать заявки от кандидатов на должность губернатора иракской столицы.

Напомним, ранее представитель ООН в Ираке призвала протестующих и власти воздержаться от насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах страны. В ООН выразили обеспокоенность большим количеством погибших и пострадавших в ходе акций протеста.

Также РБК-Украина писало, что в Ираке в ходе протестов погибли почти 100 человек. Среди погибших как правоохранители, так и демонстранты. Кроме того, в столкновениях пострадали почти 4 тыс. человек. Правозащитники заявляли, что силовики арестовывают пострадавших протестующих в больницах.

Кроме того, во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим. На улицах Багдада силовики преследовали отдельных демонстрантов, применяя огнестрельное оружие.

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