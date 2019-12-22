В Ираке тысячи людей требуют назначения нового премьер-министра

В городах Ирака 22 декабря тысячи протестующих перекрыли дороги, мосты и въезды в здания, требуя назначения независимого премьер-министра. Об этом сообщает DW.

Протестующие требуют назначить временного независимого премьер-министра после отставки Адиля Абдул-Махди в прошлом месяце. Протестующие отвергают кандидатуру любого лидера, который был у власти после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Также протестующие требуют смещения президента Салеха и спикера парламента Мухаммеда аль-Хальбусси.

Напомним, в столице Ирака Багдаде на площади Хилани неизвестные обстреляли участников акций протеста, в результате чего погибли шесть человек и 30 получили ранения. Нападения произошли через день после подозрительных инцидентов с поножовщиной, по результатам которых по меньшей мере 13 человек были ранены на площади Тахрир в Багдаде, эпицентре протестного движения в Ираке.

28 ноября во время протестов в Ираке погибли 28 человек. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдула Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент. Законодатели приняли отставку премьера.