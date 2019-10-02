Власти Ирака ограничивают доступ к Интернету из-за протестов

Доступ к интернету ограничен в большей части страны
В Ираке из-за антиправительственных протестов был ограничен доступ к интернету в большей части страны, включая столицу Багдад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Как сообщается, количество подключений к интернету, по данным обсерватории интернет-блокировки, упало на 70%. Это связано с антиправительственными протестами, которые распространились по всей стране.
Также отмечается, что платформы социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram, а также приложение для обмена сообщениями WhatsApp оказались отключенными по всему Ираку, за исключением полуавтономного региона Курдистан, который имеет отдельную интернет-инфраструктуру.
"Сервисы были доступны только при использовании сервиса VPN, который маскирует местоположение устройства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за столкновений между иракскими силами безопасности и участниками антиправительственных демонстраций в Багдаде один человек погиб и около 200 ранены.
Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в иракском городе Кербела во время религиозного ритуала погиб 31 человек.