Власти Ирака ограничивают доступ к Интернету из-за протестов

Иллюстративное фото (twitter.com)

Доступ к интернету ограничен в большей части страны

В Ираке из-за антиправительственных протестов был ограничен доступ к интернету в большей части страны, включая столицу Багдад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, количество подключений к интернету, по данным обсерватории интернет-блокировки, упало на 70%. Это связано с антиправительственными протестами, которые распространились по всей стране.

Также отмечается, что платформы социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram, а также приложение для обмена сообщениями WhatsApp оказались отключенными по всему Ираку, за исключением полуавтономного региона Курдистан, который имеет отдельную интернет-инфраструктуру.

"Сервисы были доступны только при использовании сервиса VPN, который маскирует местоположение устройства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за столкновений между иракскими силами безопасности и участниками антиправительственных демонстраций в Багдаде один человек погиб и около 200 ранены.

Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в иракском городе Кербела во время религиозного ритуала погиб 31 человек.