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В Ираке силовики открыли огонь по демонстрантам, есть жертвы

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 22:56
В Ираке силовики открыли огонь по демонстрантам, есть жертвы
Фото: протесты в Багдаде (skynewsarabia.com)

Один протестующий получил смертельное ранение

В Багдаде (Ирак) полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один человек погиб и еще 25 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на skynewsarabia.

Как сообщается, вблизи моста через реку Тигр в районе Эс-Санак между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения. С целью прекращения беспорядков силовики применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По словам представителя Вооруженных сил Ирака Абделя Карима Халафа, патрули военнослужащих на мосту в районе Эс-Санак подверглись нападению со стороны протестующих.

Отмечается, что в результате инцидента один из демонстрантов получил смертельное огнестрельное ранение. Также в ходе столкновений были ранены около 25 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране правоохранители задержали несколько десятков участников акций протеста через причастность иранских военных к катастрофе украинского самолета над Тегераном. Силовики применяли против демонстрантов дубинки, электрошокеры, также были слышны звуки выстрелов.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Украины дали рекомендации украинцам относительно визитов в страны Ближнего Востока. В частности, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак, Иран и Сирию.

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