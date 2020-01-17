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В Іраку силовики відкрили вогонь по демонстрантах, є жертви

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 22:56
В Іраку силовики відкрили вогонь по демонстрантах, є жертви
Фото: протести в Багдаді (skynewsarabia.com)

Один протестувальник отримав смертельне поранення

У Багдаді (Ірак) поліція відкрила вогонь по протестувальниках, в результаті чого одна людина загинула та ще 25 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на skynewsarabia.

Як повідомляється, поблизу мосту через річку Тигр в районі Ес-Санак між демонстрантами та правоохоронцями виникли сутички. З метою припинення заворушень силовики застосували сльозогінний газ та вогнепальну зброю.

За словами представника Збройних сил Ірака Абделя Керіма Халафа, патрулі військовослужбовців на мосту в районі Ес-Санак піддалися нападу з боку протестувальників.

Зазначається, що в результаті інциденту один з демонстрантів отримав смертельне вогнепальне поранення. Також в ході сутичок було поранено близько 25 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані правоохоронці затримали декілька десятків учасників акцій протесту через причетність іранських військових до катастрофи українського літака над Тегераном. Силовики застосовували проти демонстрантів кийки, електрошокери, також було чутно звуки пострілів.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві закордонних справ України дали рекомендації українцям щодо візитів до країн Близького Сходу. Зокрема, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в Ірак, Іран та Сирію.

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