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В Иране задержали 30 участников протестов

Новости » В мире     14.01.2020 - 18:52
В Иране задержали 30 участников протестов
Фото: протесты в Иране (twitter.com/notComey)

Против демонстрантов полиция применяла дубинки и электрошокеры

Правоохранители Ирана задержали 30 участников акций протестов из-за сбития украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что во вторник, 14 января, в Тегеране продолжились демонстрации, во время которых граждане требовали отставки власти уйти в отставку отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи после авиакатастрофы. Сообщается, что правоохранители применили против демонстрантов дубинки, электрошокеры, а также были слышны звуки выстрелов. При этом в иранской полиции отрицают применение оружия.

Как отметили представители судебной системы Ирана, в ходе беспорядков были задержаны 30 человек. При этом иранские власти заявили, что проявят терпимость к "законным протестам".

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране задержали "некоторых людей" за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. При этом не сообщается о количестве задержанных и их имена.

Как писало РБК-Украина, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли. В субботу власти Ирана признали, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.

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