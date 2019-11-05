В Ираке силовики в очередной раз открыли огонь по демонстрантам, 13 жертв

Как сообщается, силовики открывали огонь по толпам демонстрантов. Один человек погиб во время похоронной процессии.

Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике жесткие действия иракских силовиков. По словам правозащитников, силовики использовали против протестующих два типа гранат со слезоточивым газом, которые до этого еще не применялись. По данным правозащитников, они вызывают тяжелые травмы или даже смерть в случае прямого попадания в человека.

Также РБК-Украина писало, что 31 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.