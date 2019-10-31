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Премьер-министр Ирака уходит в отставку на фоне протестов

Новости » В мире     31.10.2019 - 17:10
Премьер-министр Ирака уходит в отставку на фоне протестов
Фото: премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди (islamnews.ru)

Ранее иракский парламент заявил о намерении добиться отставки главы правительства

В четверг, 31 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Sumaria.

Об отставке главы правительства сообщил президент Ирака Бархам Салех, выступая с речью касательно массовых протестов в стране.

"Премьер-министр согласился подать в отставку, попросив политические блоки найти приемлемую альтернативу в свете приверженности Конституции и законам и предотвращению конституционного вакуума", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что две наиболее многочисленные партии в иракском парламенте будут пытаться добиться отставки Махди после того, как он отказался уходить с должности после просьб назначить досрочные выборы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября десятки тысяч демонстрантов начали акцию протеста на центральной площади Багдада против убийств силовиками участников акции. Протестующие возмущены убийствами в городе Кербала и отказом главы правительства назначить досрочные выборы.

Отметим, общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.

Иракский парламент пытается сместить с должности главу правительства на фоне протестов Десятки тысяч иракских демонстрантов в Багдаде протестуют против убийств
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