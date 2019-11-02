Силовики продолжают подавлять протесты в Ираке, есть погибшие

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

От шумовой гранаты погиб минимум один человек

В Ираке во время антиправительственных протестов 1 ноября погиб минимум один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что на акции в пятницу вышли сотни тысяч людей по всей стране. В Багдаде силы безопасности используют шумовые гранаты для разделения толпы людей. В результате взрыва шумовой гранаты силовиков погиб человек.

По данным Комиссии по правам человека, назначенной парламентом страны, в четверг, 31 октября, были убиты четверо протестующих и еще 309 ранены. С начала протестов в начале октября погибли более 230 человек. В комиссии объявили расследования этих смертей и ранений демонстрантов.

Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике жесткие действия иракских силовиков. По словам правозащитников, силовики использовали против протестующих два типа гранат со слезоточивым газом, которые до этого еще не применялись. По данным правозащитников, они вызывают тяжелые травмы или даже смерть в случае прямого попадания в человека.

Нагааємо, в четверг, 31 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.

РБК-Украина писало, что в Ираке в результате столкновений во время антиправительственных протестов 28 октября погибли по меньшей мере 14 человек и 865 получили ранения.