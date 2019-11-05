В Іраку силовики в черговий раз відкрили вогонь по демонстрантах, 13 жертв

Як повідомляється, силовики відкривали вогонь по натовпу демонстрантів. Одна людина загинула під час похоронної процесії.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International піддала критиці жорсткі дії іракських силовиків. За словами правозахисників, силовики використовували проти протестувальників два типи гранат зі сльозогінним газом, які до цього ще не застосовувалися. За даними правозахисників, вони викликають важкі травми або навіть смерть у випадку прямого попадання у людину.

Також РБК-Україна писало, що 31 жовтня прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.