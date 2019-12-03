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В Ираке схватили заместителя аль-Багдади

Новости » Общество     03.12.2019 - 21:56
В Ираке схватили заместителя аль-Багдади
Фото: Ибн Халдун (twitter.com/mohamedalzober)

Ибн Халдун был одним из наиболее разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади

В иракском городе Киркук поймали двоюродного брата и заместителя ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри по прозвищу Ибн Халдун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Как отмечает издание, он был одним из наиболее разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади. Экстримист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие службы безопасности задержали жену аль-Багдади.

Кроме того, 6 ноября стало известно, что в городе Азаз на севере Сирии задержали сестру покойного лидера "Исламского государства". Турецкие власти надеются получить от нее информацию о работе ИГИЛ. Также допрашивают ее мужа и невестку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

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