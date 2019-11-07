Эрдоган и Трамп поговорили о задержании жены и сестры аль-Багдади

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп сообщил, что провел "хороший телефонный разговор" с президентом Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону рассказал президенту США Дональду Трампу о задержании в Сирии жены и сестры лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом Трамп написал в своем Тwitter.

Трамп сообщил, что провел "хороший телефонный разговор" с Эрдоганом.

"Он сообщил мне, что они (турецкие военные, - ред.) Взяли в плен многочисленных боевиков и деловые, включая жену и сестру аль-Багдади ", - написал президент США.

Также, по словам Трампа, они поговорили "о границе Турции с Сирией, борьбе с терроризмом, прекращении враждебных отношений с курдами и о многом другом".

Трамп также заявил, что с нетерпением ожидает" встречи с Эрдоганом в Белом доме, которая намечена на 13 ноября.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие службы безопасности задержали жену аль-Багдади.

Также 6 ноября стало известно, что в городе Азаз на севере Сирии задержали сестру покойного лидера "Исламского государства". Турецкие власти надеются получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.