У Іраку стався вибух біля посольства США

Фото: посольство США в Іраку (wikimapia.com)

Вибух стався внаслідок ракетного удару

У "зеленій зоні" Багдаду стався вибух поблизу будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американського видання, поблизу будівлі посольства США у дипломатичному районі столиці Іраку впала ракета. Зараз всі під'їзди до американського дипломатичного представництва закриті.

Нараз невідомо, звідки та ким була запущена дана ракета. Інформації про жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару також немає.

Видання Al Arabiya також повідомляє, що ще 2 ракети класу "Катюша" впали на території іракської бази "Балад", що знаходиться за 80 кілометрів від Багдаду. На даній базі, крім іракських військових, знаходяться військовослужбовці США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 4 січня у Багдаді здійснили авіаудар по автоколоні, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей. Тоді зазначалося, що удар був нанесений силами США з метою ліквідації командувача іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шааби".

Однак пізніше у США спростували свою причетність до нанесення удару по автоколоні на північ від столиці Іраку. Офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість", що проводиться коаліцією на чолі з США в Іраку і Сирії, полковник Майлс Кеггінс заявив, що коаліція не проводила авіаударів в зазначеному районі.

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер повідомляв, що підтримувані Іраном воєнізовані формування готують атаки проти американських сил в Іраку. Еспер обіцяв здійснити превентивні заходи для захисту військовослужбовців і громадян США на території Іраку.