Глава Пентагона считает, что против США в Ираке готовятся новые атаки

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Эспер считает акцию перед американским посольством в Багдаде спектаклем сторонников Ирана

США считают, что поддерживаемые Ираном группировки готовят новые атаки против американских сил в Ираке. Об этом заявил в глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Он пообещал превентивные меры для защиты военнослужащих и граждан США.

"Если это произойдет, мы будем реагировать. Если мы получим сообщения об атаках или другие сведения, то предпримем превентивные меры для защиты вооруженных сил и граждан США. Игра изменилась, и мы готовы предпринять необходимое для защиты нашего персонала и интересов в регионе", - добавил он.

Эспер считает массовую акцию перед американским посольством в Багдаде спектаклем сторонников Ирана и не рекомендует пытаться прорваться на территорию диппредставительства.

"Посольство расположено в комплексе общей площадью сто акров (0,334 кв. км - ред.) и строилось после 11 сентября. Другими словами, это очень укрепленное сооружение, прорваться в которое крайне сложно. Неудачный день ожидает всякого, кто попытается сделать это", - сказал министр обороны США.

"Группы вооруженных людей, руководимых Ираном, устроили эти демонстрации, это шоу, чтобы получить доступ к комплексу, охраняемому силами безопасности Ирака. Они отступили. Мы готовы ко всему, что бы там ни произошло", - сказал Эспер.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

1 января посольство США в Иране приостановило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.