В Ираке обстреляли военную базу США

База ранее не раз подвергалась ракетным ударам
В Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились военные США и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.
Об этом сообщает Shafaaq News.
Как сообщается, четыре реактивные снаряды типа "Катюша" упали на военную базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись боевые вертолеты США. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях.
Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам.
Напомним, 25 июля еще одна военная база, расположенная в южном пригороде Багдада, подверглась ракетному обстрелу.
Кроме того, 19 июля рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва, третья ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".
Ранее в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.