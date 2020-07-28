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В Іраку обстріляли військову базу США

Вівторок 28 липня 2020 08:30
В Іраку обстріляли військову базу США
Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Андрій Козловський

База раніше не раз піддавалася ракетним ударам

В Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада. У той час там перебували військові США і військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції..

Про це повідомляє Shafaaq News.

Як повідомляється, чотири реактивні снаряди типу "Катюша" впали на військову базу Ет-Таджі. Після чого в небо над військовою базою піднялися бойові вертольоти США. Наразі немає інформації про потерпілих і руйнування.

Зазначимо, база Ет-Таджі раніше не раз піддавалася ракетним ударам.

Нагадаємо, 25 липня ще одна військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу.

Крім того, 19 липня поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованої в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Раніше в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був завданий по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

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