В Іраку обстріляли військову базу США

Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)

База раніше не раз піддавалася ракетним ударам

В Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада. У той час там перебували військові США і військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції..

Про це повідомляє Shafaaq News.

Як повідомляється, чотири реактивні снаряди типу "Катюша" впали на військову базу Ет-Таджі. Після чого в небо над військовою базою піднялися бойові вертольоти США. Наразі немає інформації про потерпілих і руйнування.

Зазначимо, база Ет-Таджі раніше не раз піддавалася ракетним ударам.

Нагадаємо, 25 липня ще одна військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу.

Крім того, 19 липня поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованої в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Раніше в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був завданий по частині, де були розташовані військовослужбовці США.