В Ираке обстреляли авиабазу с военными США

В иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар. Пока не известно, привел ли обстрел к жертвам.

Как сообщается, по меньшей мере 10 ракет были нацелены на военную авиабазу Айн аль-Асад в западном Ираке, где находятся войска коалиции под руководством США. Атака не нанесла значительных потерь. Позже силы безопасности обнаружили стартовую площадку, который используется для ракет.

Отмечается, что это была первая атака с тех пор, как США на прошлой неделе нанесли удары по объектах вооруженных формирований Ирана вдоль иракско-сирийской границы, что вызвало опасения по поводу возможного повторения серии атак в ответ.