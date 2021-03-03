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В Ираке обстреляли авиабазу с военными США

Автор: Андрей Козловский

В иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар. Пока не известно, привел ли обстрел к жертвам.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, по меньшей мере 10 ракет были нацелены на военную авиабазу Айн аль-Асад в западном Ираке, где находятся войска коалиции под руководством США. Атака не нанесла значительных потерь. Позже силы безопасности обнаружили стартовую площадку, который используется для ракет.

Отмечается, что это была первая атака с тех пор, как США на прошлой неделе нанесли удары по объектах вооруженных формирований Ирана вдоль иракско-сирийской границы, что вызвало опасения по поводу возможного повторения серии атак в ответ.

Напомним, ранее представитель международной коалиции по борьбе с ИДИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада.

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