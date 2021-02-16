В Ираке база США попала под ракетный удар, есть погибший и раненые

Представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.

Об этом Уэйн Маротто написал на своей странице в Twitter.

По его словам, обстрел военной базы США в городе Эрбиль произошел накануне вечером. Обстрелы были "косвенными". Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

"Погиб один гражданский подрядчик (не из США), еще девять гражданских подрядчиков получили ранения (один из США)", - написал Маротто.