В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США

В іракській провінції Анбар по військовій базі Айн аль-Асад, де розташовані американські війська, завдали ракетного удару. Наразі не відомо, чи призвів обстріл до жертв.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляється, щонайменше 10 ракет були націлені на військову авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку, де знаходяться війська коаліції під керівництвом США. Атака не завдала значних втрат. Пізніше сили безпеки виявили стартовий майданчик, який використовується для ракет.
Зазначається, що це була перша атака відтоді, як США минулого тижня завдали ударів по об'єктах збройних формувань Ірану уздовж іраксько-сирійського кордону, що викликало побоювання з приводу можливого повторення серії атак у відповідь.
Нагадаємо, раніше представник міжнародної коаліції із боротьби з ІДІЛ, полковник Вейн Маротто повідомив, що у результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинула одна людина. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.
Також РБК-Україна писало, що в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада.