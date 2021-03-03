В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США

В іракській провінції Анбар по військовій базі Айн аль-Асад, де розташовані американські війська, завдали ракетного удару. Наразі не відомо, чи призвів обстріл до жертв.

Як повідомляється, щонайменше 10 ракет були націлені на військову авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку, де знаходяться війська коаліції під керівництвом США. Атака не завдала значних втрат. Пізніше сили безпеки виявили стартовий майданчик, який використовується для ракет.

Зазначається, що це була перша атака відтоді, як США минулого тижня завдали ударів по об'єктах збройних формувань Ірану уздовж іраксько-сирійського кордону, що викликало побоювання з приводу можливого повторення серії атак у відповідь.