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В Ираке обстреляли американскую военную авиабазу

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 20:48
В Ираке обстреляли американскую военную авиабазу
Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Информации о жертвах и пострадавших нет

В Ираке неизвестные совершили ракетный обстрел военной авиабазы, где базируются американские военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw English в Twitter.

Так, с реактивной системы залпового огня была обстреляна авиабаза К-1 вблизи иракского города Киркук. Пока не известно, кто именно совершил этот обстрел.

Информации о пострадавших и погибших в результате обстрела нет. На базе базируются иракские и американские военные.

В Ираке обстреляли американскую военную авиабазу

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы. Пентагон отказался комментировать данную информацию.

Кроме того, 12 января в Ираке ракетами из установки "Катюша" неизвестные обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты направили подкрепление на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке. На авиабазу в провинции Анбар были перекинуты несколько крупных военных подразделений США. Военные должны приступить к строительству новых защитных укреплений.

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