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США направили подкрепление на авиабазу в Ираке

Новости » В мире     10.02.2020 - 15:26
США направили подкрепление на авиабазу в Ираке
Иллюстративное фото (ABC News)

Американские военные планируют усилить защитные укрепления базы от возможных атак

Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке подкрепление. Об этом сообщает Al Hadath.

Сообщается, что на авиабазу, которая расположена в провинции Анбар, что в 180 км от Багдада, были переброшены несколько крупных воинских подразделений США. Военные должны приступить к строительству новых защитных укреплений от возможных атак.

"Подкрепления были переброшены и продолжают перебрасываться военными и гражданскими самолетами", - сообщил источник среди иранских военных.

Откуда именно ведется переброска американских военных пока неизвестно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 10 февраля США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. При этом Вашингтон пока на данную информацию не отреагировал.

Также сообщалось, что США добиваются от Ирака разрешения на размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты американских военных. Всего на территории Ирака находятся около 5 тыс. американских военных.

Отметим, 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента. Также в Иране заявили, что разработали 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани.

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