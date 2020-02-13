В Іраку обстріляли американську військову авіабазу

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Інформації про жертв та постраждалих немає

У Іраку невідомі здійснили ракетний обстріл військової авіабази, де базуються американській військовослужбовці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rudaw English в Twitter.

Так, з реактивної системи залпового вогню було обстріляно авіабазу К-1 поблизу іракського міста Кіркук. Наразі не відомо, хто саме здійснив цей обстріл.

Інформації про постраждалих та загиблих в результаті обстрілу також немає. На базі базуються іракські та американські військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів авіабаз США в Іраку понад 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми. Пентагон відмовився коментувати дану інформацію.

Крім того, 12 січня в Іраку ракетами з установки "Катюша" невідомі обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати направили підкріплення на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку. На авіабазу в провінції Анбар було перекинуто кілька великих військових підрозділів США. Військові повинні приступити до будівництва нових захисних укріплень.