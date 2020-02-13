ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку обстріляли американську військову авіабазу

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 20:48
В Іраку обстріляли американську військову авіабазу
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Інформації про жертв та постраждалих немає

У Іраку невідомі здійснили ракетний обстріл військової авіабази, де базуються американській військовослужбовці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rudaw English в Twitter.

Так, з реактивної системи залпового вогню було обстріляно авіабазу К-1 поблизу іракського міста Кіркук. Наразі не відомо, хто саме здійснив цей обстріл.

Інформації про постраждалих та загиблих в результаті обстрілу також немає. На базі базуються іракські та американські військові.

В Іраку обстріляли американську військову авіабазу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів авіабаз США в Іраку понад 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми. Пентагон відмовився коментувати дану інформацію.

Крім того, 12 січня в Іраку ракетами з установки "Катюша" невідомі обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати направили підкріплення на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку. На авіабазу в провінції Анбар було перекинуто кілька великих військових підрозділів США. Військові повинні приступити до будівництва нових захисних укріплень.

Україна приєднається до місії НАТО в Іраку США і "Талібан" домовилися про скорочення насильства
Новини України Сполучені Штати АмерикиобстрелІракавиабаза
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся