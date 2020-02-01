В Іраку призначили нового прем'єр-міністра

Фото: Мохаммед Тауфік Аллаві (flickr.com / middleeastaffair)

Новопризначений прем'єр керуватиме урядом до дострокових виборів

У суботу, 1 лютого, президент Іраку Бархам Саліх підписав указ про призначення нового прем'єр-міністра, після двох місяців невизначеності в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aljazeera.

Як повідомляється, новим очільником іракського уряду до проведення дострокових виборів буде Мохаммед Тауфік Аллаві. Новий прем'єр має місяць на формування уряду.

Після свого призначення Аллаві заявив, що готовий подати у відставку у разі, якщо політичні сили намагатимуться нав'язувати йому кандидатів у міністерства.

Нагадаємо, минулого року прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді оголосив про свою відставку на фоні масових акцій протесту в країні. На початку грудня іракський парламент схвалив відставку глави уряду та звернувся до президента з вимогою представити нового прем'єра.

Також РБК-Україна писало, що Махді подав у відставку через тиждень після того, як іракські силовики вбили понад 40 протестувальників. Офіційно про свою відставку Махді оголосив після екстреного засідання уряду, на якому міністри затвердили заяву і відставку ключових співробітників кабінету.