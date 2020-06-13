В Ираке "Катюшами" обстреляли базу с американскими военными

Авиабаза "Кэмп Таджи" в Ираке, на которой располагаются силы международной коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. На территории базы упали две ракеты "Катюша".

Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

На данный момент нет информации о жертвах среди военнослужащих или ущербу, причиненному инфраструктуре базы.

Также неизвестно, кто мог нанести ракетный удар.

Иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции - дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.

Напомним, ночью 11 марта во время обстрела базы "Кэмп Таджи" в Ираке были убиты три человека, из них двое американских военных, и ранены 10 человек.

В ответ на убийство американских солдат в Ираке были нанесены авиаудары в районе Багдада, в результате которых американские сили поразили 5 хранилищ с оружием, принадлежавших боевикам Хезболлы.

Еще один ракетный удар по базе "Кэмп Таджи", в результате которого пострадали 5 человек, был нанесен 14 марта.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.