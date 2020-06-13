В Іраку "Катюшами" обстріляли базу з американськими військовими

Авіабаза "Кемп Таджи" в Іраку, на якій розташовуються сили міжнародної коаліції на чолі із США, зазнала ракетного обстрілу. На території бази впали дві ракети "Катюша".

Про це повідомляє телеканал Al Arabia.

На даний момент немає інформації про жертви серед військовослужбовців або збитки, заподіяні інфраструктурі бази.

Також невідомо, хто міг завдати ракетний удар.

Іракські військові заявили, що напад на базу міжнародної коаліції - справа рук тих, хто хоче нашкодити Іраку.

Нагадаємо, вночі 11 березня під час обстрілу бази "Кемп Таджи" в Іраку було вбито три людини, з них двоє американських військових, і поранено 10 осіб.

У відповідь на вбивство американських солдатів в Іраку були завдані удари в районі Багдада, в результаті яких американські сили вразили 5 сховищ зі зброєю, які належали бойовикам Хезболли.

Ще один ракетний удар по базі "Кемп Таджи", в результаті якого постраждали 5 осіб, було завдано 14 березня.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу авіабаз США в Іраку понад 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми.